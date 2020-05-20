Семьи обеспечат квартирами до конца 2020 года
В Забайкальском крае 30 обманутых дольщиков получат квартиры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на государственную инспекцию Забайкалья.
Как пояснил начальник Госинспекции Забайкалья Михаил Заичинко, обязательства по достройке и решению проблем граждан, являющихся участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице Силикатная, 3, переданы ООО «Энергожилстрой» в рамках судебного решения по делу о банкротстве ООО «Строймост».
- С 14 апреля новым застройщиком возобновлены строительно-монтажные работы, срок завершения которых и ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2020 года, что позволит обеспечить квартирами 30 семей, длительное время ожидающих получение своих квартир, – пояснил он.
В Забайкалье 30 обманутых дольщиков получат квартиры
Общество, Фото:
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