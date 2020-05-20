В Бурятии из колонии досрочно вышли восемь человек в один день

В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске отбывают наказание впервые осуждённые мужчины



Сразу восьми осуждённым суд предоставил условно-досрочное освобождение. Каждый из освобождающихся ждал этого дня с нетерпением, ведь за спиной сотни дней, проведенных в местах лишения свободы. Они вышли на свободу в один день, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Перед тем как покинуть исправительное учреждение они выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились они этого права. Также призвали остальных не нарушать режим содержания, работать и стремиться к УДО.



С напутственными словами и добрыми пожеланиями в адрес всех осуждённых обратились представители администрации учреждения.



- Социальные связи еще не растеряны и самое важное теперь – не оступиться вновь, - отметили сотрудники воспитательного отдела.



