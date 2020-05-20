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В Бурятии рассказали, как проводилась операция больному коронавирусом

В Бурятии рассказали, как проводилась операция больному коронавирусом
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
У пациента был инфаркт миокарда

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, как проводили операцию больному коронавирусом. У него был диагностирован острый инфаркт миокарда.

- Сейчас у очень многих пациентов бессимптомная форма, лёгкая форма: у курсантов, вахтовиков не выявляется тяжёлых случаев. И появился контингент пациентов, которые имеют тяжёлое сопутствующее заболевание – как, например, на гемодиализе, онкологические заболевания. Также заболевания сердца. Не так давно, в выходные дни был беспрецедентный случай. У пациента и COVID-19, и острый инфаркт миокарда. Нужно было делать стентирование, - поведала Евгения Лудупова.

Министр отметила, что ночью принималось решение, что делать в этой экстренной ситуации. Врачи были в специальных противочумных костюмах.

- Из ковидного госпиталя в бактериологическом боксе перевезли пациента на стентирование в другой корпус. Все были одеты в противочумные костюмы. Стентирование прошло удачно. Пациент в тяжёлом состоянии. Но шанс тот, который имеется в республике, максимально наши доктора использовали, - продолжила она.

- Такие нестандартные ситуации решаются каждый день у нас, - подытожила Евгения Лудупова.

На утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных)
коронавирус профилактика РКБ операция
 
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