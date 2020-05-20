 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В России за сутки выявили 8,7 тысяч заболевших коронавирусом

В России за сутки выявили 8,7 тысяч заболевших коронавирусом
Общество, 
Выздоровело более 85 тысяч человек

На 20 мая в России выявлено 308 705 случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки - 8 764. Выздоровел 85 392 человека, умерло - 2 972 человека.

Проведено > 7,5 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 20 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 646 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 267 человек, за прошедшие сутки 13.

За минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный исход. Это пациент, находившийся в тяжёлом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких с первого дня госпитализации, однако, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось.

Всего в регионе скончались уже 7 пациентов с коронавирусом.

В Иркутской области на сегодня 780 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 597 человек, в том числе за последние сутки 34 человека. Из числа, проходящих лечение, 66 человек из обсерваторов и 218 вахтовиков.

Выздоровело 169 человек, в том числе за последние сутки – 9; скончались 7 пациентов.

В Бурятии на 20 мая зарегистрировано 1042 случаев заболевания. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, в том числе накануне 31 пациент. Скончались 6 человек, остальные проходят лечение.
профилактика коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые рисуют граффити на стенах
В Бурятии осуждённые рисуют граффити на стенах
Общество, 20.05.2020
Рисунки приурочены к празднованию 75-летия Победы  
В Бурятии подростки в СИЗО посоревновались в спидкубинге
В Бурятии подростки в СИЗО посоревновались в спидкубинге
Общество, 20.05.2020
Дети на скорость собирали кубик Рубика
Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки
Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки
Общество, 20.05.2020
«Наше население ринется отдыхать», - аргументировали в ведомстве
В Бурятии сообщили о состоянии больных на ИВЛ
В Бурятии сообщили о состоянии больных на ИВЛ
Общество, 20.05.2020
Всего в республике 108 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
Общество, 20.05.2020
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В Бурятию идёт летняя погода
В Бурятию идёт летняя погода
Общество, 20.05.2020
В ближайшие дни ожидается потепление
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
Общество, 20.05.2020
С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца
В Бурятии военные сносят ветхие здания
В Бурятии военные сносят ветхие здания
Общество, 20.05.2020
Запланировано разрушить более 15 объектов
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Общество, 20.05.2020
Тренировки проходили для поддержания системы связи
В Иркутской области инспектор ГИБДД спас кота с дерева
Общество, 20.05.2020
Кот просидел на дереве несколько дней
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
Общество, 20.05.2020
Мужчина пытался протаранить АЗС на улице Приречная
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Общество, 20.05.2020
Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
Общество, 20.05.2020
«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
Общество, 20.05.2020
Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^