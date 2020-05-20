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В Бурятии подростки в СИЗО посоревновались в спидкубинге

В Бурятии подростки в СИЗО посоревновались в спидкубинге
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети на скорость собирали кубик Рубика

В следственном изоляторе Бурятии 19 мая отпраздновали день рождения кубика Рубика. В 2020 году это изобретение празднует 46 годовщину.

С момента создания кубика Рубика одной из самых увлекательных головоломок, по всему миру проходят соревнования на скоростное собирание.

В следственном изоляторе решили не отставать от мирового сообщества и провели соревнования по спидкубингу среди несовершеннолетних.

По сети кабельного телевидения были показаны видеоролики о правильной сборке, различных комбинациях, скоростной сборке и сборке кубика Рубика с закрытыми глазами. Также рассказали об истории создания «волшебного куба», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
СИЗО настольные игры
 
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