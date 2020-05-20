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В Бурятии впервые пройдёт «Праздник чистоты»

В Бурятии впервые пройдёт «Праздник чистоты»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства образования Иркутской области
Экологический проект по уборке мусора придёт в республику из Иркутской области

С мая по сентябрь несколько тысяч волонтёров примут участие в масштабном экологическом проекте «Праздник чистоты». В этом году проект расширяет свои границы: впервые серия акций «Праздника Чистоты» пройдёт не только в Иркутской области, но и в соседней Бурятии.

Всего запланировано 6 акций. По плану старт будет дан в мае на Малом море, в июне будут организованы уборки мусора на Ольхоне и в Бугульдейке, в июле – в Большом Голоустном. На август запланирован выезд в Слюдянку и Байкальск, а финиширует «Праздник Чистоты» в Бурятии на береговой линии Байкальск – Выдрино – Энхалук.

В 2019 году с побережья Байкала вывезли более двух тысяч мешков мусора, который собирали добровольцы из Иркутска, Москвы и Читы, а также местные жители Ольхонского района. В этом году планируется привлечь к проекту около трёх тысяч волонтёров. Стать частью большого экодвижения за чистоту уникального озера могут сотрудники СМИ и бизнес-компаний.

- Акция «Праздник чистоты» с 2013 года проходит в Иркутской области, а в этом году она впервые состоится и на территории Бурятии, – рассказывает руководитель ИРЭОО «Мой Байкал» Надежда Николаева.

Выход на Бурятию неслучаен, так как в прошлом году неоднократно поступали предложения от жителей посёлка Выдрино организовать «Праздник Чистоты» у них. После переговоров с министерством природных ресурсов Бурятии, которое выразило готовность поддержать проведение мероприятий на своих территориях, были запланированы две акции вдоль береговой линии Выдрино – Энхалук. Таким образом, волонтёры Иркутской области и Бурятии объединятся и совместно смогут собрать тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
Бурятия Иркутская область Байкал мусор экология добровольчество
 
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