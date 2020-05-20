Уже отремонтировано 52 крыши жилых многоквартирных домов
В Чите продолжается ликвидация последствий разгула майской стихии. В первые же часы после того, как ветер успокоился, городские службы приступили к расчистке территорий. Многие управляющие компании сразу же начали ремонт кровель. В итоге сейчас уже отремонтировано 52 крыши жилых многоквартирных домов во всех административных районах краевого центра, на очереди – ещё 14 домов.
Что касается муниципальных объектов, то на данный момент произведён ремонт крыш зданий трёх общеобразовательных школ и трёх детских садов. В числе работ: восстановление асбесто-цементных листов и листового железа, кровли из металлочерепицы, замена стропильной системы и т.д. На остальных 24 объектах образования работы планируется завершить к началу июня текущего года. Помимо крыш в некоторых случаях предстоит также восстановить водостоки, стёкла в оконных блоках, ограждения спортивных площадок, пострадавшие от стихии.
Комитетом городского хозяйства администрации Читы направлено письмо в адрес Забайкальского фонда капитального ремонта с просьбой рассмотреть вопрос о проведении капитального ремонта многоквартирных домов для ликвидации последствий ЧС за счёт средств регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Чите продолжается ликвидация последствий урагана
Общество, Фото:
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