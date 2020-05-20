Включёние в перечень выявленных объектов прошло после обследования ипподрома экспертами
Иркутский ипподром включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Специалисты службы с привлечением экспертов провели обследование объекта, по результатам которого была установлена его историко-культурная ценность.
- Ипподром расположен в районе города, где активно идёт современная застройка. У иркутян неоднократно возникали опасения о застройке территории спортивного объекта. Включение в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, означает, что сделать это будет невозможно. Собственники ипподрома обязаны будут сохранять назначение объекта, а также выполнять предусмотренные законодательством обязательства при осуществлении хозяйственной деятельности на этой территории, – отметил Виталий Соколов.
Иркутский ипподром был основан в 1900 году, когда коннозаводчики получили в аренду участок городской земли. Там сделали беговые дорожки (круг равнялся 1600 метрам), возвели хозяйственные постройки. На площадке проводили не только скачки, но и другие спортивные мероприятия: выступления велосипедистов, атлетов, гимнастов. Также там состоялась первая в Иркутске демонстрация полётов самолётов. Ипподром до сих пор сохранил своё назначение. На скачки и соревнования привозят лошадей со всей области, из Бурятии и Красноярского края, всех желающих обучают конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске ипподром стал объектом культурного наследия
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