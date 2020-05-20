Цель мероприятия – развитие патриотизма у населения республики
В Улан-Удэ стартовала акция «История России в песнях и стихах» в рамках празднования Дня России. Это уникальная возможность каждому жителю Бурятии выразить свою искреннюю любовь и признательность родине. Основная цель и задача акции – развить у населения республики чувство патриотизма и чувство сопричастности к истории и культуре России.
Чтобы стать участником акции необходимо:
- Записать видео подготовленного стихотворного или песенного номера;
- Отправить на электронную почту организатора – ДК имени А.П. Вагжанова (dk.divizion@mail.ru).
Все творческие работы будут опубликованы на официальном сайте учреждения и социальных сетях. Лучшие работы будут отмечены дипломами и благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба дома культуры.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартует акция «История России в песнях и стихах»
Общество, Фото:
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