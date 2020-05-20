В Бурятии стартует акция «История России в песнях и стихах»

Цель мероприятия – развитие патриотизма у населения республики



В Улан-Удэ стартовала акция «История России в песнях и стихах» в рамках празднования Дня России. Это уникальная возможность каждому жителю Бурятии выразить свою искреннюю любовь и признательность родине. Основная цель и задача акции – развить у населения республики чувство патриотизма и чувство сопричастности к истории и культуре России.



Чтобы стать участником акции необходимо:

- Записать видео подготовленного стихотворного или песенного номера;

- Отправить на электронную почту организатора – ДК имени А.П. Вагжанова (dk.divizion@mail.ru).



Все творческие работы будут опубликованы на официальном сайте учреждения и социальных сетях. Лучшие работы будут отмечены дипломами и благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба дома культуры.



Возрастное ограничение 6+

