9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн

С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца



Однако Работа ведётся дистанционно с помощью электронных сервисов ФССП России. За это время почти девять тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн.



Данные ведомственной статистики показали, что в период самоизоляции граждане активно пользовались электронными сервисами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений возросло на 42 %, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Наиболее популярным стал электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Более 7200 граждан зарегистрировались в «личном кабинете», чтобы получать список выносимых судебным приставом-исполнителем процессуальных документов, а также удалённо подавать обращение, заявление или жалобы.



Также, не выходя из дома, 1000 жителей республики обратились к судебным приставам через единый портал государственных услуг. Здесь можно разные заявления: о продлении сроков в исполнительном производстве, об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер принудительного исполнения, о приостановлении или прекращении исполнительного производства, об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства.



Более 600 человек направили свои обращения через интернет-приёмную, действующую на официальном сайте службы судебных приставов. Обращение в приемную имеет такой же статус, как и любое другое письмо или жалоба.



По вопросам, требующим неотложного решения, граждане активно пользуются специальными переносными ящиками, которые установлены у входов в здания службы. Вся поступающая корреспонденция регистрируется. В установленные законом сроки по всем поступившим обращениям принимаются процессуальные решения.



Служба судебных приставов рекомендует гражданам обращаться по любым вопросам, входящим в компетенцию ведомства, в письменном и электронном виде, а также узнавать о наличии задолженности посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» и оплачивать их с помощью электронных платёжных систем, представленных в «Банке данных».





