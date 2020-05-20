Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок

Тренировки проходили для поддержания системы связи



Порядка тысячи специальных тренировок зимой провели военные связисты в Бурятии. Во время локальных и комплексных учений использовалось оборудование спутниковой связи.



Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.



Кроме того, были проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.



Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%, сообщает пресс-служба Военного восточного округа.

