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Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок

Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Общество, 
Тренировки проходили для поддержания системы связи

Порядка тысячи специальных тренировок зимой провели военные связисты в Бурятии. Во время локальных и комплексных учений использовалось оборудование спутниковой связи.

Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.

Кроме того, были проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%, сообщает пресс-служба Военного восточного округа.
военнослужащие учения
 
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