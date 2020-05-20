В соревнованиях примут участие команды 2009 года рождения и младше
В Бурятии пройдёт республиканское первенство по шахматам «Три слона 2020» среди команд 2009 года рождения и младше. Соревнования проводятся 24 мая в 14:00 на сайте chessking.com. Предварительные заявки на участие подаются до 23 мая.
В состав команды входят 4 игрока: 3 мальчика и 1 девочка 2009 года рождения и младше. Система проведения соревнования – швейцарская, 9 туров. Команда-победитель и призёры определяются по командным очкам.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и денежными призами. Участники, занявшие первые три места по доскам, получат дипломы. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт детское первенство по шахматам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём документов проходит с соблюдением мер по профилактике коронавируса
Семьи обеспечат квартирами до конца 2020 года
Программа праздника посвящена Дню славянской письменности и Дню библиотек
Бесплатно раздадут 20 тысяч средств индивидуальной защиты
Мероприятие состоится в онлайн-формате
Новый раздел «Социальное обслуживание и защита» заработал на портале «Активный гражданин Республики Бурятии»
В районе залива Якоби хотят разместить парк со спортивными и детскими зонами
Уже отремонтировано 52 крыши жилых многоквартирных домов
Экологический проект по уборке мусора придёт в республику из Иркутской области
Включёние в перечень выявленных объектов прошло после обследования ипподрома экспертами
Авторы соревновались в двух возрастных категориях
В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске отбывают наказание впервые осуждённые мужчины
В настоящее время система получения пропуска проходит тестирование
У пациента был инфаркт миокарда
Глава минздрава объяснила это тем, что необходим коллективный иммунитет