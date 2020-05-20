В Бурятии пройдёт детское первенство по шахматам

В соревнованиях примут участие команды 2009 года рождения и младше



В Бурятии пройдёт республиканское первенство по шахматам «Три слона 2020» среди команд 2009 года рождения и младше. Соревнования проводятся 24 мая в 14:00 на сайте chessking.com. Предварительные заявки на участие подаются до 23 мая.



В состав команды входят 4 игрока: 3 мальчика и 1 девочка 2009 года рождения и младше. Система проведения соревнования – швейцарская, 9 туров. Команда-победитель и призёры определяются по командным очкам.



Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и денежными призами. Участники, занявшие первые три места по доскам, получат дипломы. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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