В Иркутске обсудили благоустройство пляжа

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В районе залива Якоби хотят разместить парк со спортивными и детскими зонами



Дальнейшее благоустройство общественного пространства «Якоби» обсудили в Иркутске на выездном совещании под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова. В обсуждениях приняли участие председатель думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель общественной палаты города Юрий Коренев, депутаты городской думы Александр Сафронов и Михаил Корнев.



Первый этап благоустройства зоны в районе залива Якоби был проведён ещё в 2017 году. В его рамках были обустроены дорожки для велосипедистов и колясок, создана тропиночно-дорожная сеть, проведено дополнительное освещение, озеленение.



– Убежден, работу по благоустройству пространства у залива Якоби нужно продолжать. Необходимая инфраструктура, комфортная городская среда рядом с жилой застройкой должны развиваться. В рамках второго этапа мы организуем здесь парковое пространство со спортивными и детскими зонами, – рассказал Руслан Болотов. – До 1 июня на заливе проведут все необходимые работы к началу сезона, создадут условия для соблюдения социальной дистанции между отдыхающими. После открытия на городском пляже будет контролироваться соблюдение мер безопасности. Также на территории залива Якоби будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение.



В этом году открытие пляжного сезона на городском пляже Якоби состоится при условии снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. До 1 июня на заливе обследуют и очистят дно, установят информационные щиты, буйки, пляжная береговая линия будет отсыпана песком.



Участники встречи также посетили площадку под строительство общеобразовательной школы на 1275 мест по улице Багратиона в рамках национального проекта «Образование». На сегодняшний день проект строительства полностью готов, прошли все необходимые согласования.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, кроме этого, в Свердловском округе планируется строительство нового храма Александра Невского, а также реконструкция театра народной драмы.



– Строительство новых многоквартирных домов в округе идёт быстрыми темпами. И жителям микрорайонов Приморский, Якоби, Юбилейный необходимы новая школа, храм. Уверен, строительство этих объектов, позволит создать в округе единое социально-культурное пространство, – прокомментировал депутат Михаил Корнев.

