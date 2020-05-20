Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»

Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ с момента введения режима самоизоляции в республике непривычно тихо и немноголюдно – нет посетителей. Однако часть сотрудников продолжают работать непосредственно на месте – не удалённо. Когда ограничительные меры в будущем отменят, и музей откроют для визитов, то улан-удэнцев здесь ждёт много нового. Помимо новых обитателей – детёнышей яков, енотовидных собак, жеребёнка, привезённых из Баунтовского района северных оленей, в учреждении можно увидеть, к примеру, новый птичник или удобные домики для енотов.
- Ремонт начали делать. Когда народ ходит, у нас же как бы нет выходных - вот это всё тяжело делается, и плюс, некрасиво бывает. Например, пятнистых оленей в том году пришлось загнать на задний двор, и их не было видно почти три недели, зато бригада поработала. То есть неудобно при посетителях делать ремонт. И сейчас мы успели где-то отремонтировать, где-то что-то подкрасить, украсили какие-то вольеры, по-новому реконструировали их: еноты переехали в новый вольер, и домики у них новые – там и «лазалки», «бродилки» – для них это нужно, для поддержания жизненного тонуса. Новый совершенно у нас птичник, если раньше птички ютились в небольших железных клетках, сейчас они уже на земле – травку клюют с удовольствием. Для них это очень хорошо. Сейчас домики им новые сделаем, чтобы им можно было укрываться от дождя, - рассказывает Наталья Третьякова, ветеринарный врач музея.
«С одной стороны, самоизоляция – это плохо, нет посетителей, с другой стороны, это время, чтобы что-то подправить», - добавляет она.
Кроме того, сейчас у животных весенняя линька. Скорее всего, к открытию музея она как раз завершится.
- Линька – не самый лицеприятный процесс. Некоторым посетителям бывает жалко животных, но это просто естественный процесс. И как раз животные успеют перелинять: верблюды уже к концу подходят, все копытные - тоже. Надеюсь, скоро откроется зоопарк, у нас будет всё нормально, и люди увидят уже летние шубки у всех, - улыбается Наталья Третьякова.
Открытия музея ждут не только специалисты, но и животные. Звери тоже скучают по гостям.
- Хоть мы, конечно, запрещаем посетителям кормить их, но животные всё равно привыкли общаться. Даже, может, не так нужна им эта подачка, а именно вот это общение. У них однообразная жизнь. Посетители приходят, и иногда такое ощущение, что на самом деле не посетители развлекаются, а животные развлекаются. Некоторые, к примеру, подходят, чешут верблюда, и он специально подставляет свою голову. Животным нужна ласка, общение, - отмечает специалист.
О челленджах и грядущих выставках
Наряду с другими учреждениями культуры, Этнографический музей народов Забайкалья также перешёл в онлайн. Учреждение организовывает различные челленджи.
- Около 2 месяцев находимся на карантине, впервые в таком режиме вся страна работает, в том числе и мы - половина сотрудников у нас работает дистанционно. Наши «фондовики», учёные написали за это время больше пяти статей, всё это размещено на нашем сайте. Также готовились новые выставки. Например, к нашему профессиональному празднику – Международному дню музеев, была подготовлена выставка «Сундуки Бурятии», которая вызвала большой интерес у наших жителей. И был подготовлен совместный проект с телекомпанией АТВ «В музее со звездой». Нашим гостем был Анатолий Михаханов, который походил по нашему музею, и мы рассказали ему свои музейные тайны, - рассказал Алексей Маладаев, директор Этнографического музея народов Забайкалья.
К профессиональному празднику сотрудники организовали и 2 проекта в Instagram.
- Первое – это фоточеллендж «Я в музее». Наш музей любят жители Бурятии, он один из самых посещаемых учреждений культуры, многие здесь с удовольствием фотографируются. Чтобы посетители вспомнили, как хорошо, весело проводили время в музее, мы попросили их опубликовать свои снимки у себя на страницах. И всем, кто участвовал в этом челлендже, мы подарим пригласительные билеты. Кроме того, мы подготовили интересные этнографические загадки, отгадав которые можно было вчера выиграть пригласительные билеты в наш музей, - продолжил Алексей Маладаев.
Директор учреждения рассказал о том, что велись и другие работы – к примеру, по прокладке охранно-пожарной сигнализации (в рамках исполнения целевой субсидии от министерства культуры Бурятии).
- Работы продолжаются по благоустройству нашей парковой зоны, по организации новых выставок, которые мы перенесли с весны на более позднее время, - также сообщил он.
В конце весны в музее должна была открыться интересная международная выставка. Но из-за ситуации с коронавирусом проект пришлось перенести.
- Мы в прошлом году подписали меморандум о сотрудничестве с музеем-резиденцией Богдо-хана в Монголии, который посвящён последнему великому хану. Это удивительная историческая личность, он фактически был и светским, и духовным лидером Монголии. И вот эта выставка посетила многие страны, объехала Азию, Америку, Австралию, но, к сожалению, ещё ни разу не была в России. Мы хотели бы привезти личные вещи Богдо-хана, стенды, рассказывающие о нем – какой вклад он сделал в современную государственность Монголии, - подробно поведал директор.
Теперь проект реализуется, скорее всего, ближе к концу года. А осенью в музее планируют провести «Деревянный симпозиум». Здесь будет создана специальная площадка, где мастера на протяжении недели должны изготовить скульптуры из дерева. Работы затем останутся на территории музея.
- Ждём, когда мы откроемся, заработаем в нормальном режиме, потому что и коллектив давно просится на работу, и наши животные соскучились по посетителям. Но мы обязаны и будем соблюдать все требования безопасности. Все эти меры – вынужденные, понимаем – что безопасность людей в первую очередь, - заключил Алексей Маладаев.
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
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