В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»

«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи



Улан-удэнец раскритиковал внешний вид главного корпуса одного из ведущих вузов региона - Бурятского госуниверситета. Раньше фасад был серым, а сейчас его облицевали голубо-серыми квадратами. Улан-удэнец, выпускник вуза, опубликовал в Instagram пост, где высказал своё критическое мнение.



- Для меня БГУ – это особое место в городе. Место с историей, духом. У меня были и есть вопросы к университету, но я люблю его. Здесь у меня началась настоящая жизнь. Каждый метр университетского пространства: родной 2-й корпус, библиотека, закрытая (увы) пивная, всё это дорого моему сердцу. Главный корпус университета раньше был строгим, серым, невзрачным. Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево, - отмечает выпускник университета.



Он разъяснил, что конкретно ему не нравится в преображении учебного заведения.



- Какой-то «вырвиглаз» из дешманного профиля. Ну, не должен главный корпус главного (а именно такой был замах) университета республики выглядеть как склад пиломатериалов. Ощущение будто просто стырили с соседней стройки лишние куски облицовки и пришили. Универ - это (очередной штамп) храм науки. Место, где искалеченные школой дети становятся людьми с высшим образованием. Тут, помимо специальности, дают представление о прекрасном, - пишет улан-удэнец.



Житель столицы Бурятии считает, что такой «тюнинг» возможен только, к примеру, на рынке или складе стройматериалов.



- Но это не частная лавка, не ТРЦ, не хозяйственная постройка. Почему решение о внешнем виде гордого, старого университета в руках у человека с отсутствием вкуса? – заключает он.



Пост набрал популярность в соцсети, его лайкают и репостят. В комментариях отметились и другие выпускники БГУ, солидарные с таким мнением. Они пишут: «В точку», «Как четко написано! Не убавить, не прибавить», «Мда, правда, на рынок похоже».



«Согласна, строгий серый был куда лучше» , - высказалась ещё одна улан-удэнка.



