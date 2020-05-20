В Бурятии отметят онлайн-праздник книги и чтения

Программа праздника посвящена Дню славянской письменности и Дню библиотек



В Бурятии состоится праздник книги и чтения. Детско-юношеская библиотека проведёт его в онлайн-формате в рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому дню библиотек. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



С 22 по 27 мая на онлайн-площадках библиотеки (ВКонтакте, Youtube, Instagram) будут представлены разнообразные мероприятия: уроки о книгах и чтении; квест «#ЧитаемСильныеДухом»; челлендж от лучших читателей библиотеки; встреча с известной детской российской писательницей Ниной Дашевской, викторины, мастер-класс о комиксах от художницы Виктории Казанцевой и многое другое. Для коллег – сотрудников библиотек республики пройдёт профессиональное мероприятие в режиме видео-вебинара.



22 мая на видеоуроке «Завет Кирилла и Мефодия» священнослужитель Свято-Троицкого храма Улан-Удэнской Бурятской епархии расскажет об истории возникновения славянской письменности и о жизни христианских святых. В этот же день виртуальная выставка «Путешествие в страну славянской буквы» познакомит читателей с историей возникновения первых книжек и расскажет о том, кто и как их печатал.



23 мая познавательный час «Читать всегда, читать везде, читать в семье» поможет вспомнить героев любимых детских книг.



24 мая пройдёт онлайн-квест «#ЧитаемСильныеДухом» . Здесь от читателей потребуются знания по литературе, истории и краеведению. Победителей ждут призы.



Традиционно в рамках праздника республиканская детско-юношеская библиотека награждает своих лучших читателей. 25 мая состоится библиотечный челлендж – перекличка «Я люблю читать!». Самые активные пользователи библиотеки поделятся своими мыслями о необходимости чтения книг, о библиотеке и о своей последней прочитанной книге. На виртуальной выставке «Путешествуем с книгой» можно будет узнать о художественных произведениях зарубежных авторов, описывающих свои увлекательные путешествия.



Для сотрудников библиотек Бурятии специалисты подготовили вебинар «Профессиональные лайфхаки от библиотекарей: повышаем квалификацию», презентация которого пройдёт 26 мая. Выступления будут посвящены таким вопросам, как создание привлекательных и востребованных виртуальных выставок, работа с социальными сетями, новые тенденции в учёте фонда библиотек и др. Также для библиотекарей школьных библиотек, педагогов подготовлена виртуальная выставка «Современные издательства книг для детей».



27 мая мультимедийная выставка «Моя профессия – библиотекарь» расскажет о прошлом и настоящем библиотеки. А на YouTube-канале библиотеки пройдёт онлайн-встреча с детской российской писательницей Ниной Дашевской. Автор в прямом эфире презентует свою новую книгу «Ирка. Скетчбук» и «Тимофей. Блокнот», ответит на вопросы читателей и расскажет о своих книгах. В этот же день на мастер-классе «Make comics» художница Виктория Казанцева расскажет о комиксах: как их читать, как их делать, о символизации в рисовании, а также покажет, как нарисовать свой первый небольшой комикс.



Возрастное ограничение 6+

