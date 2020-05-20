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Работающим пенсионерам продлили больничные

Работающим пенсионерам продлили больничные
Общество,  Фото:pixabay.com
Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции

Гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске, продлили электронные больничные до 29 мая. Это связано с тем, что граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома в целях ограничения распространения коронавируса.

- Выданные новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - сообщает правительство России.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с ограничительными мерами проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.
коронавирус самоизоляция пенсионеры
 
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