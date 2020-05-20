Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции
Гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске, продлили электронные больничные до 29 мая. Это связано с тем, что граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома в целях ограничения распространения коронавируса.
- Выданные новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - сообщает правительство России.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с ограничительными мерами проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.
Работающим пенсионерам продлили больничные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи
Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения
Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции
Одним из вариантов, который спас бы кустарники, могла стать высадка яблонь между полос автодороги
Сова попала в ловушку, из которой сама бы не выбралась
Лишь единицы заявили, что тратят на обслуживание автомобиля огромные суммы
На Левом берегу высадили яблони, клёны и тополя
Гуманитарная помощь будет доставлена во все районы края
Конкретная дата открытия будет определяться учреждением самостоятельно
В городе будет установлено около тысячи цветочных вазонов
Энергетики компании «Россети Сибирь» в Бурятии готовы обеспечить электроснабжение всех туристических и курортных объектов федерального и регионального значения
В республике сохраняется неустойчивая погода
Общество, 19.05.2020
Соревнования прошли в формате онлайн
Общество, 19.05.2020
Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 июня