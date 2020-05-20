В Чите проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля

Мероприятие состоится в онлайн-формате



В Чите объявлено о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление транспортного средства. Мероприятие «С праздником, Чита!» приурочено к празднованию Дня города.



Каждый желающий, организация или отдельный житель столицы Забайкальского края может проявить выдумку, креатив и оригинально поздравить родной город. Для этого нужно украсить свой автомобиль и прислать его фотографии с 28 по 31 мая в группу комитета культуры г. Читы (vk.com/chitacultura), в фотоальбом «Конкурс на лучшее украшение автомобиля». Сюда же нужно прикрепить свои поздравления. Лучшие участники получат призы и подарки.



С подробностями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении о конкурсе, размещённого на официальном сайте комитета культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 6+

