Мероприятие состоится в онлайн-формате
В Чите объявлено о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление транспортного средства. Мероприятие «С праздником, Чита!» приурочено к празднованию Дня города.
Каждый желающий, организация или отдельный житель столицы Забайкальского края может проявить выдумку, креатив и оригинально поздравить родной город. Для этого нужно украсить свой автомобиль и прислать его фотографии с 28 по 31 мая в группу комитета культуры г. Читы (vk.com/chitacultura), в фотоальбом «Конкурс на лучшее украшение автомобиля». Сюда же нужно прикрепить свои поздравления. Лучшие участники получат призы и подарки.
С подробностями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении о конкурсе, размещённого на официальном сайте комитета культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Чите проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля
Общество, Фото:
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