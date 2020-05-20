В Забайкалье электронный пропуск будут получать через СМС

В настоящее время система получения пропуска проходит тестирование



В Забайкальском крае собираются запустить механизм получения электронного пропуска через СМС-сообщения. Об этом губернатору Александру Осипову доложил заместитель председателя края Геннадий Гусев в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



По словам зампреда, это упростит получение электронного пропуска для жителей региона. Для этого заключён договор с оператором сотовой связи, в данный момент проходит тестирование системы.



- Предполагается, что система будет выглядеть следующим образом. На абонентский номер отправляем данные документа удостоверяющего личность и причину выхода, для это разработаны 12 критериев. В ответ приходит сообщение с текстом «укажите через пробел причину выхода от 1 до 12, серию и номер документа, удостоверяющего личность». После этого гражданин получит сообщение «вам выдан временный пропуск (номер). Напоминаю, что система проходит тестирование, – проинструктировал Геннадий Гусев.



Он добавил, что номер, на который нужно присылать СМС, будет объявлен дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

