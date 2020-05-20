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Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц

Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лишь единицы заявили, что тратят на обслуживание автомобиля огромные суммы

Автомобильный портал «Дром» решил узнать, сколько в месяц тратят жители Бурятии на обслуживание своей машины.

Специалисты «Дрома» попросили ответить респондентов, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. По результатам опроса выяснилось, что большинство жителей Бурятии – 41% тратят от 5 до 10 тысяч рублей.

Ещё 24% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 20% опрошенных содержание «ласточки» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 6%, по 20-30 тысяч – 5%, вариант «более 30 000» выбрало 4%.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 000» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».

- В год пробег около 30 тысяч, плюс стоянка 1800 рублей ежемесячно, три ТО в год – около 5 тысяч каждое, мелкий ремонт «то линки, то втулки», ОСАГО. Итого в месяц в среднем 13-14 тысяч получается, - рассказал респондент о деталях своих расходов.

автомобили
 
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