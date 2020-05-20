В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»

На Левом берегу высадили яблони, клёны и тополя
19 мая в Улан-Удэ сотрудники городского лесничества в сквере возле КДЦ «Заречный» и по улице Кабанская высадили 300 молодых яблонь, 70 клёнов и 10 тополей. Об этом сообщает управление по информационной политике со ссылкой на комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Масштабные работы по озеленению столицы Бурятии идут в рамках муниципальной программы «Зелёный город». В 2020 году на эти цели из бюджета Улан-Удэ выделено 107 млн рублей. В общей сложности будет высажено 23 тысяч деревьев, 8 тысяч кв. м цветочных клумб, обустроено 10 тысяч кв. м газонов.
- На городских улицах высаживают яблони сибирские, калину красную, рябину, клён, сирень, березу, грушу уссурийскую, тополь безпуховой, акацию. Это растения районированных пород, привычных для резко-континентального климата и подходящих для условий города. Большинство имеет широкую крону, защищающую от зноя, красиво цветут весной, имеют развитую корневую систему, – пояснили в комитете.
Кроме того, 150 саженцев крупномеров сосны, березы, ели, тополя появятся вдоль автодорог по улицам Блинова, Комарова, Кабанская, Иволгинская, Дорожная, от поворота в 110-112 микрорайоны до ул. Современная и т.д.
- Взрослое дерево пересаживается с помощью специальной грузовой машины, оснащённой агрегатом-пересадчиком, который позволяет выкопать саженец, не повреждая корневую систему. Это способствует хорошей приживаемости. Однако, такой вид пересадки деревьев весьма трудоёмкий. В среднем за смену пересаживается от 10 до 14 деревьев, – подчеркнули в Комитете.
Добавим, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, все работы по посадке зелёных насаждений в городе выполняются силами Горлесхоза и управляющих компаний.
Напомним, муниципальная программа «Зелёный город» стартовала по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в 2019 году. Тогда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.
В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»
Общество, Фото:
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