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В Забайкалье 28000 пенсионеров получат продуктовые наборы

В Забайкалье 28000 пенсионеров получат продуктовые наборы
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Гуманитарная помощь будет доставлена во все районы края

В Забайкальском крае волонтёры проекта «#Мывместе» и специалисты учреждений социальной защиты совместно с добровольцами начали вручать продуктовые наборы в рамках социально значимого проекта «Продуктовая помощь». Наборы получат 28 тысяч одиноко проживающих забайкальцев старше 65 лет.

Для приобретения продуктов был заключён договор благотворительного пожертвования на сумму 14 миллионов рублей. Уже сформированные наборы были переданы в учреждения социальной защиты, специалисты которых формируют списки и доставляют получателям.

- Сегодня помощь нужна наиболее незащищенной категории – это забайкальцы старше 65 лет, которые живут одни. Поэтому получателями продуктовых наборов стали именно эти граждане. Гуманитарная помощь будет доставлена во все районы Забайкальского края. Сегодня начали доставку в Чите, это Железнодорожный, Черновский, Центральный и Читинский районы. Постараемся совместно с волонтёрами доставить помощь в максимально короткие сроки, – рассказал Евгений Казаченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Чтобы обеспечить оперативную доставку продуктовых наборов специалисты учреждений социальной защиты начинают развоз продуктов с раннего утра и заканчивают поздним вечером. Соблюдая все меры безопасности, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, а пакеты с продуктами оставляют на входе. Многих забайкальцев трогает такая забота от государства, и они не скрывают эмоций.

- Пенсия маленькая, справляемся, конечно, но такая помощь очень кстати. Сотрудники центра «Берегиня» всегда обо мне заботятся, а тут ещё и продукты принесли. Очень приятно такое внимание, – делится пенсионерка Тамара Зубкова.

Планируется, что проект «Продуктовая помощь» в рамках общероссийской акции взаимопомощи в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции «#МыВместе» будет реализован в Забайкалье до 1 июня этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.
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