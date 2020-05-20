В Иркутской области музеи и библиотеки готовятся принять посетителей

Конкретная дата открытия будет определяться учреждением самостоятельно



Музеи и библиотеки в Иркутской области готовятся к открытию для посетителей. Возобновить их деятельность разрешено указом губернатора в рамках первого этапа снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники музеев и библиотек завершили работать удалённо и начали подготовку учреждений к открытию, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.



В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» завершается работа по созданию нового объекта – фельдшерского пункта, специалисты обновляют экспозиции, идёт строительство экспозиционной зоны «Московский тракт». Обширную территорию музея обрабатывают от клещей, убирают сухие деревья, валежник, восстанавливают дорожи, которые размыло во время таяния снега и весенних ливней.



В музее декабристов начато восстановление экспозиции. Для наилучшей сохранности старинные экспонаты перемещали в зону хранения, где поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим. В ближайшие дни экспонаты вернут на свои места, учреждение будет готово к приёму посетителей. Аналогичная работа идёт в Иркутском областном художественном музее. Там возвращают в постоянную экспозицию произведения западноевропейского искусства. Также специалисты работают над каталогом художников-фронтовиков готовят онлайн-акцию ко Дню защиты детей.



Активную работу по подготовке к открытию ведет Иркутский областной краеведческий музей. Уже готовы к показу посетителям несколько выставок, посвящённых 75-летию со дня Победы. Это «Была война, была Победа!», фотовыставка Анатолия Бызова «Воистину бессмертный!» и экспозиция агитплакатов «Вдохновение для Победы» в музейной студии. В отделе «Музей В.Г. Распутина» к 1 июня откроется мини-выставка «Как рождаются творческие союзы: из истории Иркутской писательской организации». Идёт работа над экспозициями к 135-й годовщине приезда писателя Антона Чехова в Иркутск (отдел «Музей В.Г. Распутина») и Дню охраны окружающей среды (отдел природы). Обе выставки начнут работу в июне. В годовщину начала Великой Отечественной войны в отделе «Окно в Азию» начнёт работу выставка экспонатов поискового отряда «Искатель» имени А.И. Засухина, которые были обнаружены во время экспедиций на поля сражений.



- Начало работы областных музеев будет проходить поэтапно. Они активно готовятся к открытию, закупают дезинфицирующие средства и оборудование по очистке воздуха. Деятельность учреждений начата, работники проводят подготовительную работу с фондами, готовят новые выставки. Конкретная дата открытия каждого музея будет определяться учреждением самостоятельно по мере готовности, – пояснил Руслан Дячук.



Также сейчас разрешена деятельность библиотек. По аналогии с музеями, они откроются после подготовки к работе в новых эпидемиологических условиях.



На территории Иркутской области продолжают действовать ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий, поэтому театральные постановки, концерты и другие массовые мероприятия отменены, но артисты и работники театров также вышли на работу. Они проводят репетиции, готовятся к новому сезону, который откроется после снятия ограничительных мер.



Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции учреждения культуры Прибайкалья были закрыты для посетителей с 20 марта. Всё это время учреждения культуры Иркутской области работают в онлайн-формате. На официальных страницах и в социальных сетях учреждений ежедневно проходят мастер-классы, онлайн-встречи, ведутся познавательные рубрики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

