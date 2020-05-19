В Бурятии энергетики проверяют системы энергоснабжения курортов

Энергетики компании «Россети Сибирь» в Бурятии готовы обеспечить надёжное электроснабжение всех туристических и курортных объектов федерального и регионального значения



Энергетики компании «Россети Сибирь» в Бурятии готовы обеспечить надежное электроснабжение всех туристических и курортных объектов федерального и регионального значения, а также инфраструктуры зон отдыха в период летнего сезона 2020 года. Всего же энергетики планируют потратить на ремонт электросетей этих объектов в 2020 г. более четырёх миллионов рублей.



Глава группы компаний «Россети» Павла Ливинского, поручил энергетикам уделить особое внимание сетям, снабжающим электроэнергией санатории, курорты и летние детские оздоровительные лагеря. В этом году в связи с угрозой коронавируса и закрытием внешних границ ожидается рост нагрузки на отечественные курорты. Главными туристическими местами на территории присутствия компании «Россети Сибирь» традиционно являются озеро Байкал, Алтай и Республика Хакасия: здесь сконцентрировано самое большое число курортов, санаториев и пансионатов.



Филиал в Бурятии обслуживает курортную зону федерального уровня («Аршан»), две зоны регионального уровня «Саяны» и «Горячинск», а также три детских лагеря, в том числе «Байкальский бор». Ремонтные работы в курортных зонах Бурятии будут проводиться без отключения потребителей в период туристического сезона.



– Безусловно, подготовка сетей к летнему туристическому сезону – это ежегодная традиционная история, однако в этом году ситуация особая. Как будет возможность, россияне поедут на российские курорты. Это наш Алтайский край и Горный Алтай, Бурятия, Хакаси. Базы отдыха и пансионаты должны быть готовы к тому, чтобы принять отечественных туристов. Поэтому сейчас нами проводятся внеплановые осмотры всех электросетевых объектов, которые задействованы в схемах внешнего электроснабжения баз отдыха, пансионатов, курортов и детских лагерей отдыха. Устраняем возникшие замечания. На территории нашего присутствия находятся почти полторы сотни объектов, - сообщил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.



Специалисты Филиала «Россети Сибирь» в Бурятии для того чтобы обеспечить надежное электроснабжение отдыхающих, проводят дополнительный осмотр электрооборудования вблизи таких зоны отдыха как Энхалук, Сухая, Гремячинск, Жемчуг, Нилова Пустынь, Максимиха, Умхэй, и Кучегыр. Всего в 2020 г. планируется провести ремонт объектов питающих данные обьекты - 19 километров линий электропередачи, заменить около шести километров провода и 71 опору, на сумму более 4 млн 100 тыс. рублей. Эти работы будут проводиться без отключения потребителей в курортный сезон.



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.



Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.



В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.

