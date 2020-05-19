Экзамен проходил в режиме онлайн
В следственном изоляторе в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания сдали экзамены по специальности «повар».
Весь учебный год осуждённые изучали технологию и рецептуру приготовления блюд, правильную эксплуатацию кухонного оборудования, и технику безопасности при работе, обеспечение санитарно-гигиенических норм при хранении и готовке блюд.
В связи с карантинными мерами экзамен проходил дистанционно, в онлайн-режиме.
Востребованную на рынке труда профессию в этом году получили 12 осуждённых. Высшую оценку получили четверо экзаменуемых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сдали экзамен на повара
Общество, Фото:
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