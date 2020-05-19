В Бурятии осуждённые сдали экзамен на повара

Экзамен проходил в режиме онлайн



В следственном изоляторе в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания сдали экзамены по специальности «повар».



Весь учебный год осуждённые изучали технологию и рецептуру приготовления блюд, правильную эксплуатацию кухонного оборудования, и технику безопасности при работе, обеспечение санитарно-гигиенических норм при хранении и готовке блюд.



В связи с карантинными мерами экзамен проходил дистанционно, в онлайн-режиме.



Востребованную на рынке труда профессию в этом году получили 12 осуждённых. Высшую оценку получили четверо экзаменуемых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

