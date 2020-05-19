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Бурятский спектакль «Верблюжонок» приглашён на фестиваль в Москву

Бурятский спектакль «Верблюжонок» приглашён на фестиваль в Москву
Общество, 
Спектакль Сойжин Жамбаловой вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020»

Спектакль Бурятского академического театра драмы в постановке режиссёра Сойжин Жамбаловой «Үншэн сагаан ботогон» - «Верблюжонок» вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020». Он запланирован в ноябре в Москве. Создатели фестиваля предлагают московской публике увидеть лучшие театральные постановки в направлении детского театра, существующего за пределами столицы.

Спектакль «Үншэн сагаан ботогон» основан на одноимённом бурятском эпосе, повествующем о маленьком неокрепшем верблюжонке, который преодолевает немало суровых испытаний для встречи со своей матерью. Премьера состоялась в марте прошлого года, а в сентябре спектакль «Үншэн сагаан ботогон» - «Верблюжонок» стал лауреатом I международного театрального фестиваля «Байкальский талисман» в Иркутске.

Буряад театр примет участие в «Артмиграции» не первый раз. В сентябре 2017 года участвовал в программе фестиваля ещё один спектакль режиссёра Сойжин Жамбаловой «Полёт. Бильчирская история», сообщает пресс-служба Бурдрама.

Справка:

«Артмиграция-детям» - новый этап в развитии художественной идеи фестиваля «Артмиграция». Фестиваль проводится в третий раз. Участие принимают молодые режиссёры, работающие для детской и юношеской аудитории. Ежегодно поступают десятки заявок из разных регионов России. В этом году экспертным советом, куда вошли известные театральные критики, отобраны 8 спектаклей.

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