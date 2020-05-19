В Бурятии дети высадили «Сквер Победы»

Юные лесники высадили саженцы сирени на пришкольном участке



Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Хоринском районе Бурятии приняли участие в акции «Сквер Победы».



Юные лесники вместе с сотрудниками Хоринского лесничества высадили саженцы сирени, облагородив пришкольный участок.



- Прежде всего данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Место посадки мы с ребятами выбрали не случайно, в скором времени на территории нашей школы появится памятник городам-героям, а душистая сирень будет главным украшением, - поделилась руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.





По информации агентства лесного хозяйства

