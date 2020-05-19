Юные лесники высадили саженцы сирени на пришкольном участке
Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Хоринском районе Бурятии приняли участие в акции «Сквер Победы».
Юные лесники вместе с сотрудниками Хоринского лесничества высадили саженцы сирени, облагородив пришкольный участок.
- Прежде всего данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Место посадки мы с ребятами выбрали не случайно, в скором времени на территории нашей школы появится памятник городам-героям, а душистая сирень будет главным украшением, - поделилась руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.
По информации агентства лесного хозяйства
В Бурятии дети высадили «Сквер Победы»
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