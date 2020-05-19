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В Забайкалье идёт приём работ на соискание литературной премии

В Забайкалье идёт приём работ на соискание литературной премии
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 июня

В Забайкальском крае проводится конкурс на соискание премии губернатора Забайкальского края имени М.Е.Вишнякова в области литературы. До 1 июня на конкурс принимаются книжные или журнальные издания литературных произведений (роман, повесть, сборник повестей и (или) рассказов, сборник стихов) в трёх экземплярах, опубликованные не ранее чем за один год до объявления конкурса (2019, 2020 годы).

Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одного произведения каждого жанра. В литературном произведении, выдвигаемом на соискание литературной премии, не допускается использование нецензурной брани.

В заявке на участие в конкурсе необходимо указать краткие биографические сведения о кандидате, основные творческие достижения и публикации, полное название выдвигаемого на конкурс литературного произведения, описание его идейно-художественных особенностей, контактные телефоны и адрес.

Конкурсные работы и заявки на участие принимаются в министерстве культуры Забайкальского края. Заявки на участие в конкурсе, предоставленные не в полном объёме, а также по истечении срока приёма, не принимаются. Материалы не рецензируются и не возвращаются, переписка с авторами не ведётся.

Премия имени российского поэта Михаила Евсеевича Вишнякова присуждается на протяжении десяти лет за создание наиболее талантливых литературных произведений, которые вносят существенный вклад в развитие культуры Забайкальского края. Лауреатами премии в разные годы становились Борис Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев, Валентина Трухина, Юрий Курц, Геннадий Андрюк, Олег Петров, Елена Чубенко. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край литература премия
 
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