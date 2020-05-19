Ансамбль из Бурятии стал финалистом этапа всероссийского фестиваля

Теперь коллектив «Байкальских волн» примет участие в следующем этапе конкурса
Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» из Бурятии стал финалистом зонального этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы». Ансамбль представил в номинации «Хореографические коллективы» 3 танца: «Нукеры», «Залуушалай хатар», «Цветок Байкала».
Зональный этап всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошёл в формате видеоконкурса. В нём приняли участие 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации – это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.
По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, которые примут участие во II этапе фестиваля.
Как сообщает пресс-служба РЦНТ, всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта «Культура». По итогам фестиваля 20 коллективов станут лауреатами и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей.
Справка
Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова имеет богатую творческую историю. Первый художественный руководитель ансамбля – народный артист Бурятии Фёдор Сергеевич Иванов. Опытный педагог-хореограф, знаток народного творчества, он с первых шагов сумел направить усилия организаторов и первых участников ансамбля в творческое русло.
В начале 1961 года Фёдора Сергеевича пригласили в горком партии города Улан-Удэ и предложили организовать ансамбль песни и танца для студенческой и рабочей молодёжи города. Это был сводный ансамбль, который тогда назывался общегородским молодёжным хором и базировался в Доме культуры железнодорожников. Участниками ансамбля в основном были студенты зооветеринарного (ныне БГСХА) и педагогического институтов, учащиеся техникумов, молодые рабочие заводов и служащие.
За свою более чем полувековую биографию ансамбль «Байкальские волны» покорял зрителей Российской Федерации, стран Европы и Азии. Творчеству студенческого коллектива рукоплескали жители Швеции, Голландии, Польши, Испании, Португалии, Франции, Венгрии, Китая, Кореи и Монголии.
Сегодня ансамблем руководит Наталья Владимировна Санжеева, которая отдает много сил и вдохновения, чтобы поддерживать высочайший уровень исполнительского мастерства студенческого коллектива, заданный наставниками.
Ансамбль из Бурятии стал финалистом этапа всероссийского фестиваля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также распространяются буклеты о профилактике заболевания
Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Первый этап работ по благоустройству стартует в июне
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса
Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири
Экзамен проходил в режиме онлайн
Легендарный автомобиль установлен в парке Победы
За сутки выявлено чуть более 9 тысяч заболевших
Спектакль Сойжин Жамбаловой вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020»
Во время перерыва в Бурятии предлагают задуматься о смене места проведения Сурхарбана