Ансамбль из Бурятии стал финалистом этапа всероссийского фестиваля

Теперь коллектив «Байкальских волн» примет участие в следующем этапе конкурса



Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» из Бурятии стал финалистом зонального этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы». Ансамбль представил в номинации «Хореографические коллективы» 3 танца: «Нукеры», «Залуушалай хатар», «Цветок Байкала».



Зональный этап всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошёл в формате видеоконкурса. В нём приняли участие 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации – это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.



По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, которые примут участие во II этапе фестиваля.



Как сообщает пресс-служба РЦНТ, всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта «Культура». По итогам фестиваля 20 коллективов станут лауреатами и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей.



Справка



Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова имеет богатую творческую историю. Первый художественный руководитель ансамбля – народный артист Бурятии Фёдор Сергеевич Иванов. Опытный педагог-хореограф, знаток народного творчества, он с первых шагов сумел направить усилия организаторов и первых участников ансамбля в творческое русло.



В начале 1961 года Фёдора Сергеевича пригласили в горком партии города Улан-Удэ и предложили организовать ансамбль песни и танца для студенческой и рабочей молодёжи города. Это был сводный ансамбль, который тогда назывался общегородским молодёжным хором и базировался в Доме культуры железнодорожников. Участниками ансамбля в основном были студенты зооветеринарного (ныне БГСХА) и педагогического институтов, учащиеся техникумов, молодые рабочие заводов и служащие.



За свою более чем полувековую биографию ансамбль «Байкальские волны» покорял зрителей Российской Федерации, стран Европы и Азии. Творчеству студенческого коллектива рукоплескали жители Швеции, Голландии, Польши, Испании, Португалии, Франции, Венгрии, Китая, Кореи и Монголии.



Сегодня ансамблем руководит Наталья Владимировна Санжеева, которая отдает много сил и вдохновения, чтобы поддерживать высочайший уровень исполнительского мастерства студенческого коллектива, заданный наставниками.

