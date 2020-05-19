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Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ вновь продлили

Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ вновь продлили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Предыдущие распоряжения вводились на срок не более 21 календарного дня и действовали с 7-го по 27 апреля и с 28 апреля по 18 мая соответственно. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 19 мая по 8 июня. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.

По-прежнему установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы.

После снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: на острове Комсомольский, острове Богородский, на Верхней Берёзовке – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах, в детских оздоровительных лагерях и здравницах. ⠀

- Согласно внесенным изменениям в указ главы Бурятии возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров. Поэтому нахождение для занятий спортом на о. Комсомольский и о. Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке не запрещается при соблюдении указанных требований, - пояснили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Въезд в леса для автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.⠀

Городские леса патрулируют ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.


Лес
 
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