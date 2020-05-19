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В Иркутской области безработные заняты на общественных работах

В Иркутской области безработные заняты на общественных работах
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Эти работы – региональная мера поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие

В Иркутской области на общественных работах уже заняты 348 безработных. В целом по региону заключен 231 договор для трудоустройства 805 граждан, временно оставшихся без работы. Рабочие места организовали администрации муниципальных образований, городов и сельских поселений, управляющие компании и предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, бюджетные учреждения. Об этом рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Организация общественных работ является региональной мерой поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие. Принимая участие в общественных работах, они будут получать повышенную материальную поддержку, равную максимальному размеру пособия по безработице с учётом районных коэффициентов. В южных территориях Иркутской области выплаты составят 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.

Министр пояснила, что в рамках общественных работ граждане занимаются благоустройством и озеленением населённых пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.

Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область безработные
 
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