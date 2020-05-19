Эти работы – региональная мера поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие
В Иркутской области на общественных работах уже заняты 348 безработных. В целом по региону заключен 231 договор для трудоустройства 805 граждан, временно оставшихся без работы. Рабочие места организовали администрации муниципальных образований, городов и сельских поселений, управляющие компании и предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, бюджетные учреждения. Об этом рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
Организация общественных работ является региональной мерой поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие. Принимая участие в общественных работах, они будут получать повышенную материальную поддержку, равную максимальному размеру пособия по безработице с учётом районных коэффициентов. В южных территориях Иркутской области выплаты составят 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.
Министр пояснила, что в рамках общественных работ граждане занимаются благоустройством и озеленением населённых пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области безработные заняты на общественных работах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также распространяются буклеты о профилактике заболевания
Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Первый этап работ по благоустройству стартует в июне
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса
Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири
Экзамен проходил в режиме онлайн
Легендарный автомобиль установлен в парке Победы
За сутки выявлено чуть более 9 тысяч заболевших
Спектакль Сойжин Жамбаловой вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020»
Во время перерыва в Бурятии предлагают задуматься о смене места проведения Сурхарбана