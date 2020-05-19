Почти 800 тренировок по антитеррору провели в Бурятии

Военные отражали нападения «боевиков» на военные городки и склады



В соединениях и воинских частях в Бурятии зимой проведено около 800 тренировок по антитеррору, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).



В ходе тренировок отрабатывались вопросы отражения нападения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.



Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию взрывных устройств.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применялось большое количество холостых боеприпасов к стрелковому оружию, имитационных зарядов ИМ-120, дымов.



В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих, задействовалось более 15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.



- В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена, - отмечают в ВВО.



