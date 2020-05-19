Всего в Бурятии более трёх тысяч пионеров
В Бурятии 22 апреля, в день празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, в ряды пионеров были приняты ещё 60 школьников. Они учатся в трёх улан-удэнских школах, сообщили в Бурятском отделении КПРФ.
Пионерская организация в Бурятии была восстановлена в 2006 году, ей присвоено имя пионера-героя Советского Союза Вали Котика. Сейчас пионерские дружины существуют в 23 районах Бурятии.
Численность организации составляет на сегодняшний день 3196 пионеров. Современные пионеры продолжают поддерживать тимуровское движение, заключающееся в помощи престарелым, одиноким и инвалидам.
В Бурятии в ряды пионеров приняли ещё 60 школьников
Общество, Фото:
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