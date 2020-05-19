В Бурятии в ряды пионеров приняли ещё 60 школьников

Всего в Бурятии более трёх тысяч пионеров



В Бурятии 22 апреля, в день празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, в ряды пионеров были приняты ещё 60 школьников. Они учатся в трёх улан-удэнских школах, сообщили в Бурятском отделении КПРФ.



Пионерская организация в Бурятии была восстановлена в 2006 году, ей присвоено имя пионера-героя Советского Союза Вали Котика. Сейчас пионерские дружины существуют в 23 районах Бурятии.



Численность организации составляет на сегодняшний день 3196 пионеров. Современные пионеры продолжают поддерживать тимуровское движение, заключающееся в помощи престарелым, одиноким и инвалидам.

