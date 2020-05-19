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«А вам слабо?»: Бурятские спортсмены интенсивно тренируются дома

«А вам слабо?»: Бурятские спортсмены интенсивно тренируются дома
Общество, 
Бурятские спортсмены выполняют сложные акробатические элементы и используют самый неожиданный инвентарь 

В конце марта в Бурятии был запущен республиканский флешмоб #ЗанимайсяДома03. Цель акции - собрать всю семью на зарядку и показать, как можно здорово провести время на самоизоляции.

- Нужно разместить видео в своём аккаунте в социальной сети Instagram с хэштегом #ЗанимайсяДома03. Лучшие ролики министерство разместит на своих официальных страницах, - пояснили в минспорта Бурятии.

Первым участие во флешмобе принял директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва, президент федерации тайского бокса Бурятии, экс-чемпион мира Жаргал Очиров. Вместе со своей семьёй он провёл зарядку.

- Я, супруга и дети первыми приняли участие в данном флэшмобе, - написал спортсмен в своём Instagram-аккаунте. 



Также приняли участие в акции и сборная Курумканского района по лёгкой атлетике, волейболисты Бурятии и серебряный призёр чемпионата мира по боксу -2019 Людмила Воронцова. Спортсменка провела короткую, но интенсивную тренировку, рассчитанную на основные группы мышц. В качестве инвентаря Людмила использовала рулоны с туалетной бумагой.

- Её тренировки всегда уникальны – повторяйте, - призывают в минспорте Бурятии. 






Вчера к акции присоединился ещё один известный бурятский спортсмен, тренер союза тхэквондо Бурятии и обладатель чёрного пояса Руслан Суворов. На видео он исполняет сложные акробатические упражнения.

- А вам слабо? - спрашивает под видео спортсмен. 

 


спорт бокс тхэквон-до самоизоляция коронавирус
 
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