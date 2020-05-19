Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Субсидируемые полёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск планирует возобновить авиакомпания «Ангара» во второй половине июня.
Ранее сообщалось, что полёты предполагали запустить в мае этого года, однако из-за низкого пассажиропотока рейсы возобновятся чуть позже. На сайте авиакомпании отмечается, что первый вылет назначен на 16 июня.
Прямой перелет из Иркутска до Читы займёт 1 час 40 минут. Время в пути из Читы в Хабаровск составит 2 часа 40 минут. Стоимость перелета из Иркутска в Хабаровск (с посадкой в Чите) порядка десяти тысяч рублей.
Полёты будут выполняться по вторникам и субботам. Продажа авиабилетов на рейсы Иркутск – Чита, Чита – Хабаровск уже началась, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Перелёты из Иркутска в Читу возобновятся в июне
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