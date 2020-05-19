В акции участвовало более 400 человек
Акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок» проводится на территории Забайкальского национального парка в Бурятии с 2012 года. В этом году она стартовала 3 февраля.
Акция проводится для того, чтобы мусор, оставленный посетителями, не ушёл под воду после таяния льда. По словам организаторов, годы проведения акции показали, что у посетителей формируется правильная привычка убирать за собой. Дополнительным условием акции в этом году стал раздельный сбор мусора.
В 2019 году в Забайкальском национальном парке запущен пилотный проект «Национальные парки без мусора» нацеленный на системное решение проблемы оставленных бытовых отходов и свалок в национальных парках вокруг Байкала. В основе проекта лежит принцип «Принёс – забери с собой, не оставляй след».
Всего в акции участвовало 416 человек, которые собрали и вывезли на контрольно-пропускной пункт Забайкальского национального парка 543 мешка с мусором, из них 30 мешков раздельно собранного. За раздельный сбор каждый участник получил дополнительный подарок – футболку с логотипом учреждения. Все остальные участники также получили свои подарки согласно положению о проведении акции.
Больше всех мусора собрал житель посёлка Баргузин, Георгий Рыбаков. Он получил диплом и приз от Заповедного Подлеморья.
- Спасибо всем, кто не остался равнодушным к чистоте великого озера нашей планеты и присоединился к проведению акции. Все вы внесли свою лепту в доброе дело, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии 543 мешка мусора обменяли на подарки
Общество, Фото:
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