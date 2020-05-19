В Чите идёт подготовка к созданию мемориала в местах захоронений репрессированных

Первый этап работ по благоустройству стартует в июне
В Чите обсудили работы по благоустройству мест массовых захоронений жертв политических репрессий, находящихся в лесном массиве в северо-восточной части краевого центра. 16 мая здесь, с соблюдением всех необходимых мер профилактики, состоялось выездное совещание по инициативе руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Также в нём приняли участие сопредседатели оргкомитета по строительству мемориала Александр Глущенко и Виктор Курочкин, представители желдорпроекта Забайкальской железной дороги.
В начале июня силами добровольцев будет очищена от валежника и мусора центральная часть будущего мемориала. Его общая площадь составит свыше 500 га.
Первый этап работ, намеченный на июнь-июль, предусматривает строительство центрального входа и основной аллеи, асфальтирование стояночной площадки, проведение некоторых других благоустроительных работ. Работы по первому этапу будут завершены к 9 августа – краевому Дню памяти жертв политических репрессий.
На втором этапе планируется строительство стены памяти с именами безвинно убиенных (не менее 11 тысяч человек) и общее благоустройство всей территории, на которой покоятся репрессированные.
Основным и пока единственным спонсором строительства стала Забайкальская железная дорога, выделившая два миллиона рублей. Но этих средств крайне мало. Принято решение обратиться к руководителям предприятий и ко всем жителям края с просьбой помочь в финансировании.
При проектировании мемориальной зоны возникла деликатная проблема. После 1992 года, когда после перезахоронения братской могилы было сооружено надгробие в виде православного креста и стилизованной часовни, забайкальцы сочли возможным соорудить отдельные, персональные надгробия в память о своих родных и близких. Так хаотично вокруг братского захоронения возникло около пятидесяти «могил» с настоящими памятниками, крестами, массивными камнями с именами репрессированных. По единодушному мнению инициаторов создания мемориала все эти «новые конструкции» должны быть перемещены в специально отведенное место. Соответствующее обращение к забайкальцам будет опубликовано позднее. Об этом сообщает оргкомитет по созданию мемориальной зоны в местах массовых захоронений жертв политических репрессий в г.Чите.
В Чите идёт подготовка к созданию мемориала в местах захоронений репрессированных
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