Работы принимаются до 31 мая
Жителей Читы и гостей забайкальской столицы приглашают принять участие в акции «Чита в стихах и песнях». Приём работ начат с 18 мая и продлится до 31 мая.
Условия конкурса:
- Прочитайте стихотворение, прозу или исполните песню забайкальских авторов;
- Запишите свое исполнение на видео и отправьте на электронную почту cbs_chita@mail.ru с пометкой #День города.
Все работы будут опубликованы на сайте централизованной библиотечной системы Читы и награждены благодарственными письмами. Об этом сообщает комитет культуры администрации столицы Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье стартовала акция «Чита в стихах и песнях»
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