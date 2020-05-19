В Забайкалье стартовала акция «Чита в стихах и песнях»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Работы принимаются до 31 мая



Жителей Читы и гостей забайкальской столицы приглашают принять участие в акции «Чита в стихах и песнях». Приём работ начат с 18 мая и продлится до 31 мая.



Условия конкурса:

- Прочитайте стихотворение, прозу или исполните песню забайкальских авторов;

- Запишите свое исполнение на видео и отправьте на электронную почту cbs_chita@mail.ru с пометкой #День города.



Все работы будут опубликованы на сайте централизованной библиотечной системы Читы и награждены благодарственными письмами. Об этом сообщает комитет культуры администрации столицы Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+