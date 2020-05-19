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В Забайкалье стартовала акция «Чита в стихах и песнях»

В Забайкалье стартовала акция «Чита в стихах и песнях»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Работы принимаются до 31 мая

Жителей Читы и гостей забайкальской столицы приглашают принять участие в акции «Чита в стихах и песнях». Приём работ начат с 18 мая и продлится до 31 мая.

Условия конкурса:
- Прочитайте стихотворение, прозу или исполните песню забайкальских авторов;
- Запишите свое исполнение на видео и отправьте на электронную почту cbs_chita@mail.ru с пометкой #День города.

Все работы будут опубликованы на сайте централизованной библиотечной системы Читы и награждены благодарственными письмами. Об этом сообщает комитет культуры администрации столицы Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Чита акция
 
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