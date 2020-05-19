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В Иркутской области в «Саду памяти» высадили более 30 тысяч деревьев

В Иркутской области в «Саду памяти» высадили более 30 тысяч деревьев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Патриотическая акция прошла в нескольких районах области

В Иркутской области прошла акция «Сад Памяти». Мероприятия прошли в Ольхонском, Нижнеудинском и Заларинском районах. В общей сложности удалось высадить 30 200 сосен. Посадки прошли на общей площади девять гектаров.

В акции участвовали сотрудники лесничеств, местных администраций, лесопользователи. Свои деревья участники посвятили погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе своим родственникам.

- Все мероприятия проводятся с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. К акции не привлекаются ветераны, школьники, члены общественных организаций. Все участники работают в масках и перчатках. Дистанция между участниками составляет не менее 1,5 метров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Сад памяти» - международная акция, которая нацелена увековечить подвиг каждого погибшего в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории России, бывших союзных республик, дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев.

Участником акции можно стать и в условиях самоизоляции. Те, кто проживает в частном доме или выезжает на дачу, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. На официальном сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести посаженное дерево на интерактивную карту.


саженцы деревья
 
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