Полиция разыскивает пропавших 9 мая жителей Бурятии

Полицейские разыскивают уроженцев Окинского района Бурятии 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова. Они с 9 мая не выходят на связь с родственниками. Известно, что в начале месяца молодые люди находились в Улан-Удэ.





ориентировка полиции







Приметы Софьи Аюшеевой:

Особые приметы: бородавка под правым глазом.







Приметы Станислава Самбялова:

Был одет: футболка серого цвета, куртка тёмная, штаны и кроссовки чёрного цвета.







азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы тёмно-каштановые средней длины, глаза карие.: куртка мужская тёмного цвета, джинсы черные, обувь тёмного цвета.азиатской внешности, на вид около 45 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы тёмные густые средней длины.При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)533-62-05, 8(3012)29-56-72, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).