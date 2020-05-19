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Полиция разыскивает пропавших 9 мая жителей Бурятии

Полиция разыскивает пропавших 9 мая жителей Бурятии
Общество, 
Мужчина и женщина перестали выходить на связь с родственниками

Полицейские разыскивают уроженцев Окинского района Бурятии 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова. Они с 9 мая не выходят на связь с родственниками. Известно, что в начале месяца молодые люди находились в Улан-Удэ.

ориентировка полиции

Приметы Софьи Аюшеевой: азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы тёмно-каштановые средней длины, глаза карие.
Особые приметы: бородавка под правым глазом.

Была одета: куртка мужская тёмного цвета, джинсы черные, обувь тёмного цвета.

Приметы Станислава Самбялова: азиатской внешности, на вид около 45 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы тёмные густые средней длины.

Был одет: футболка серого цвета, куртка тёмная, штаны и кроссовки чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)533-62-05, 8(3012)29-56-72, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).
розыск
 
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