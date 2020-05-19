Мужчины сдали детали в металлолом
Двое жителей Нижнеудинского района в Иркутской области с территории железнодорожного предприятия города украли медесодержащие детали. Их они сдали в пункт приёма металлолома.
Вскоре правоохранители установили и задержали злоумышленника. Общий ущерб составил более 33 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Иркутской области продали украденные детали электровоза
Общество, Фото:
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