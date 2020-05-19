Жители Иркутской области продали украденные детали электровоза

Мужчины сдали детали в металлолом



Двое жителей Нижнеудинского района в Иркутской области с территории железнодорожного предприятия города украли медесодержащие детали. Их они сдали в пункт приёма металлолома.



Вскоре правоохранители установили и задержали злоумышленника. Общий ущерб составил более 33 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Читают сейчас