Жители Бурятии наплевали на дистанцирование на молебне

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«Дедовщина сошла на нет, есть неуставные отношения среди офицеров» Общество, 15 мая 2020 года отпраздновали первую годовщину учреждения Дня военных следственных органов. Это стало прекрасным поводом побеседовать с руководителем военного следственного отдела Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону полковником юстиции Борисом Глебовым