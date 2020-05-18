Несмотря на просьбы лам, верующие грубо нарушили все правила
17 мая в Иволгинском районе Бурятии состоялся традиционный ритуал Лусад – подношение хозяевам воды (нагам). Несмотря на все предупреждения, верующие не соблюдали самоизоляцию и положенную на массовых мероприятиях дистанцию. Фотографию с молебна привели представители республиканского оперштаба.
- Мобильные группы продолжают свою работу. Мы продолжаем прирастать заражёнными COVID-19, но наши люди продолжают грубо нарушать режим самоизоляции, социального дистанцирования. Молебен в Верхней Иволге, - прокомментировали в оперштабе.
Как пояснили в Сангхе, ламы просили верующих соблюдать дистанцию, а на сайте заранее было сделано объявление о приёме заказов на молебны дистанционно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 18 мая в Бурятии зарегистрировано 973 случая заражения COVID-19 (+25 больных за сутки).
Жители Бурятии наплевали на дистанцирование на молебне
Общество, Фото:
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