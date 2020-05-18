В Прибайкальском национальном парке приступили к выдаче разрешений на посещение маршрутов
Первый этап выхода из режима ограничений в Иркутской области начался 14 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
Соответствующее решение предусматривает возможность работы учреждений и предприятий, занятых в сфере обслуживания населения, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Также разрешаются занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки для населения при условии обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции.
В соответствии с региональными нормативными актами, руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло решение разрешить посещение маршрутов Прибайкальского национального парка.
Оформление и выдача разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка с целью туризма и отдыха начнётся 18 мая, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Справка:
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
Прибайкальский нацпарк вновь начнёт пускать туристов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
12 медицинским организациям региона была произведена доплата в 9 млн 675 тыс. рублей
Неудобства связаны с ремонтными работами
15 мая 2020 года отпраздновали первую годовщину учреждения Дня военных следственных органов. Это стало прекрасным поводом побеседовать с руководителем военного следственного отдела Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону полковником юстиции Борисом Глебовым
Чемпионат и первенство России по ушу впервые проводят онлайн
Талантливые уличные художники делают яркие граффити на серых и унылых стенах
По данным переписи 2010 года, в Бурятии было 30% бурятов
Жамсаран Цыдыпов обошёл из одного сильнейших интернет-блицеров Латинской Америки
Выздоровело более 70 тысяч человек
18 мая отмечается международный день музеев
«Возгорания» произошли на складах с ГСМ, парках боевых машин и складах с боеприпасами
В дальнейшем осуждённые смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов
В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы
Выросло и число положительных результатов
22 мая и 23 мая состоится показ записи спектакля «Наводнение»
Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы