Прибайкальский нацпарк вновь начнёт пускать туристов

В Прибайкальском национальном парке приступили к выдаче разрешений на посещение маршрутов



Первый этап выхода из режима ограничений в Иркутской области начался 14 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.



Соответствующее решение предусматривает возможность работы учреждений и предприятий, занятых в сфере обслуживания населения, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Также разрешаются занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки для населения при условии обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции.



В соответствии с региональными нормативными актами, руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло решение разрешить посещение маршрутов Прибайкальского национального парка.



Оформление и выдача разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка с целью туризма и отдыха начнётся 18 мая, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.



