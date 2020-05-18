Улан-удэнец победил на онлайн-чемпионате России по ушу

Амгалан Жигжитов выиграл «золото» в первый день соревнований



Улан-удэнец Амгалан Жигжитов, воспитанник школы «Золотой Дракон», в первый день онлайн-чемпионата России по ушу занял первое место.



- В период временной приостановки проведения спортивных соревнований в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 федерация ушу России впервые проводит чемпионат и первенство России по ушу в онлайн-формате, – говорится в сообщении на сайте всероссийской федерации. – Соревнования приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Чемпионат и первенство России по ушу проходят с 15 по 20 мая. В соревнованиях принимают участие 542 спортсмена из 37 субъектов Российской Федерации, среди них – члены основного состава сборной команды России по ушу, многократные победители и призёры чемпионатов мира и Европы.



Всего будет представлено 10 дисциплин ушу. Каждый спортсмен присылает видео своего выступления, после чего судьи через интерактивную электронную программу выставляют оценки. Итоговую оценку, которая и определит результат, выставляет старший судья.



Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Европы по ушу, которые также пройдут в онлайн-формате с 25 мая по 5 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.





