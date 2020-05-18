В Иркутской области стартовал проект «Капоэйра для всех!»

Детей бесплатно обучат основам бразильского боевого искусства



В Иркутской области началась запись участников на спортивно-оздоровительный проект «Капоэйра для всех!», который стартует с 25 мая в онлайн-режиме. К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 11 лет и подростки в возрасте от 11 до 16 лет.



Проект направлен на укрепление организма ребёнка посредством комплекса физических упражнений из афро-бразильского боевого искусства – капоэйра, повышение эмоционального настроя, развитие навыков силы, гибкости, координации, чувства ритма.



Проект «Капоэйра для всех!» включает в себя два этапа. Первый этап будет проходить в онлайн-режиме. Это бесплатные онлайн-уроки «Капоэйра» через приложение «Zoom» три раза в неделю, а также по желанию утренняя разминка и вечерняя растяжка. Второй этап планируется проводить на свежем воздухе после отмены режима самоизоляции. Это бесплатные тренировки на улице три раза в неделю.



Программа тренировок включает в себя: изучение основ базовой техники капоэйра, основных ударов, уклонов и перемещений капоэйра, базовых акробатических движений, основных принципов «Roda de capoeira» («Круг капоэйра») и другое. По итогам проекта участники получат сертификаты о прохождении курса. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

