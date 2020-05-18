 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Мая

17 Мая

Популярное

Перепись-2020 покажет национальный состав Бурятии

Перепись-2020 покажет национальный состав Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным переписи 2010 года, в Бурятии было 30% бурятов

В октябре этого года состоится всероссийская перепись населения. В том числе по её итогам станет известен национальный состав Республики Бурятия.

- По данным переписи 2010 года, национальный состав Республики Бурятия был следующий: русские – 66,1%, буряты – 30%, украинцы – 0,6%, другие национальности – 3,3%. Также проживают представители коренных малочисленных народов: эвенки – 0,3%, сойоты – 0,4%, - уточнили в Бурятстате.

В соответствии со ст. 26 Конституции, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.


перепись населения перепись 2020
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные потушили «пожары» на складах с боеприпасами
В Бурятии военные потушили «пожары» на складах с боеприпасами
Общество, 18.05.2020
«Возгорания» произошли на складах с ГСМ, парках боевых машин и складах с боеприпасами
В Забайкалье осуждённые учатся делать скульптуры из металла
В Забайкалье осуждённые учатся делать скульптуры из металла
Общество, 18.05.2020
В дальнейшем осуждённые смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов
В Бурятии военные противостояли беспилотникам и самолётам «противника»
В Бурятии военные противостояли беспилотникам и самолётам «противника»
Общество, 18.05.2020
В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы  
Спектакль из Бурятии примет участие в театральном фестивале онлайн
Спектакль из Бурятии примет участие в театральном фестивале онлайн
Общество, 18.05.2020
22 мая и 23 мая состоится показ записи спектакля «Наводнение»
В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев
В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев
Общество, 18.05.2020
Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы
Около 250 жителей Бурятии «застряли» за границей
Около 250 жителей Бурятии «застряли» за границей
Общество, 18.05.2020
Люди, по словам министра туризма, возвращаются «потихонечку»
Жительница Бурятии выиграла всероссийский конкурс «Правнуки победителей»
Жительница Бурятии выиграла всероссийский конкурс «Правнуки победителей»
Общество, 18.05.2020
Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей
В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»
В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»
Общество, 18.05.2020
В Баргузинском заповеднике уже более четырёх лет работают фотоловушки
В Забайкалье студенты помогают в борьбе с лесными пожарами
В Забайкалье студенты помогают в борьбе с лесными пожарами
Общество, 18.05.2020
В их задачи входит разведка местности, обнаружение пожаров и контроль границ локализованных возгораний
В Бурятии есть семьи, которые получат сразу две выплаты на детей
В Бурятии есть семьи, которые получат сразу две выплаты на детей
Общество, 18.05.2020
Президентские выплаты на детей до 16 лет начнут платить с июня
Людмила Воронцова провела тренировку для осуждённых онлайн
Людмила Воронцова провела тренировку для осуждённых онлайн
Общество, 18.05.2020
Серебряный призёр чемпионата мира вышла на связь с колонией-поселением №3
В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
Общество, 18.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В Бурятии начали выпускать защитные экраны для лица
В Бурятии начали выпускать защитные экраны для лица
Общество, 18.05.2020
Вскоре будет запущено серийное производство крайне нужных в Бурятии средств индивидуальной защиты многоразового использования. ФОТО

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^