Перепись-2020 покажет национальный состав Бурятии

По данным переписи 2010 года, в Бурятии было 30% бурятов



В октябре этого года состоится всероссийская перепись населения. В том числе по её итогам станет известен национальный состав Республики Бурятия.



- По данным переписи 2010 года, национальный состав Республики Бурятия был следующий: русские – 66,1%, буряты – 30%, украинцы – 0,6%, другие национальности – 3,3%. Также проживают представители коренных малочисленных народов: эвенки – 0,3%, сойоты – 0,4%, - уточнили в Бурятстате.



В соответствии со ст. 26 Конституции, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.





