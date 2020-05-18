Шахматист из Бурятии одержал блестящую победу на международном турнире

Жамсаран Цыдыпов обошёл из одного сильнейших интернет-блицеров Латинской Америки



Бурятский шахматист Жамсаран Цыдыпов одержал блестящую победу в международном турнире «День семьи», который состоялся 15 мая онлайн на ведущей мировой шахматной платформе lichess .org . Об этом «Байкал-Daily» сообщил тренер-преподаватель, международный мастер Олег Бадмацыренов.



В турнире приняло участие 96 игроков из 13 стран: Россия, Перу, Куба, Венгрия, Финляндия, Беларусь, Армения, Индонезия, Индия, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Австралия.



Состав участников был от 1 юношеского разряда до гроссмейстеров. Среди них представительная когорта фаворитов: три гроссмейстера, 11 международных мастеров, шесть мастеров ФИДЕ. Всего было разыграно 37 призов.



В итоге турнир завершился феноменальным успехом сильнейшего бурятского шахматиста Жамсарана Цыдыпова. Набрав 86 очков, он оторвался на 31 очко от второго места – это невероятное достижение в условиях суперконкурентного состава. Серебро завоевал международный мастер Ренато Терри из Перу, один из сильнейших интернет-блицеров Латинской Америки. На третьей позиции оказался представитель Индонезии Йозеф Тефолиус.



Немного не хватило до пьедестала ещё одному бурятскому мастеру Сэнгдоржу Дондукову, который продемонстрировал отличную игру и занял четвёртое место.



Хорошо выступили юниоры Влад Добшинов, Лев Сизов, Номина Дармаева, Алдар Бабаринов и Егор Хазагаев. Все они попали в призовые места в своих категориях. Результат же перворазрядника из Тунки Георгия Токтонова – первое место в категории до 1700 FIDE – специалисты назвали «фантастическим».

