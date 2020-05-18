Выздоровело более 70 тысяч человек
В России на 18 мая зарегистрировано 290 678 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 8 926 заболевших. Выздоровело 70 209 человек, умерло - 2 722.
Проведено > 7,1 млн. тестов.
По данным регионального оперативного штаба, на 18 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 595 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, пять летальных исходов.
Десять пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 43 – средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких, 16 получают кислородную поддержку. Полностью выздоровели и выписаны из больниц 225 человек.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 698 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 540 пациентов, из них 57 из обесрваторов и 180 вахтовиков. Выздоровело 145 человек, умерло шестеро.
В Бурятии на 18 мая зарегистрировано 973 случая заболевания COVID-19. В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 421 больной. На амбулаторном лечении 185 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. Выздоровел 361 человек, скончалось шестеро.
В России около трёхсот тысяч случаев заболевания коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выздоровело более 70 тысяч человек
«Возгорания» произошли на складах с ГСМ, парках боевых машин и складах с боеприпасами
В дальнейшем осуждённые смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов
В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы
Выросло и число положительных результатов
22 мая и 23 мая состоится показ записи спектакля «Наводнение»
Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы
Люди, по словам министра туризма, возвращаются «потихонечку»
Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей
В Баргузинском заповеднике уже более четырёх лет работают фотоловушки
В их задачи входит разведка местности, обнаружение пожаров и контроль границ локализованных возгораний
Президентские выплаты на детей до 16 лет начнут платить с июня
Серебряный призёр чемпионата мира вышла на связь с колонией-поселением №3
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
Вскоре будет запущено серийное производство крайне нужных в Бурятии средств индивидуальной защиты многоразового использования. ФОТО