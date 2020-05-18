18 мая отмечается международный день музеев
Международный день музеев отмечается во всем мире с 1977 года, резолюция была принята во время Общей Ассамблеи международного совета музеев (ICOM). В 1992 году совет ICOM предложил проводить событие на определённую тематику и с тех пор каждый год у Международного дня музеев своя тема. В 2020 году он проходит под темой «Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия».
Одной из замечательных традиций стало проведение фестиваля «Ночь музеев», акция родилась в Германии в 1997 году. В 2002 году к акции присоединилась и Россия. В этом году все мероприятия «Ночи музеев» в России пройдут в онлайн-формате.
В 2019 году, по данным министерства культуры Бурятии, в республике действовало 17 музеев, их филиалов и структурных подразделений. Общий объём музейного фонда включает 329,8 тысяч экспонатов.
За 2019 год музеи посетили 324,4 тысяч человек, из них 245,5 тысяч – индивидуальные посещения выставок и экспозиций.
В 2019 году музеи республики провели 4388 экскурсий, 516 массовых мероприятий, 470 выставок. В музеях республики трудятся 220 человек, сообщает Бурятстат.
Музеи Бурятии за год посетили более 320 тысяч зрителей
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