В дальнейшем осуждённые смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов
В исправительной колонии №10 в Забайкальском крае осуждённые изготавливают элемент памятника к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Забайкальская региональная общественная экологическая организация заключила договор с колонией, в рамках которого осуждённых обучили инновационным технологиям изготовления академических скульптур из металла.
- В основу проекта заложена изобретённая нами и апробированная технология скоростного изготовления скульптур методом сварки из отходов металлоперерабатывающих предприятий. Технология позволяет, используя доступный набор инструментов и вторичное сырье, изготавливать вандалоустойчивые скульптуры при минимальных расходах на электричество, - пояснил председатель региональной экологической организации Александр Пильников
Также он добавил, что в перспективе проект предполагает подготовку скульпторов из числа осуждённых, которые впоследствии смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов на территории края и за его пределами.
Задумка эта уже реализуется при поддержке администрации города Краснокаменск с апреля. На данный момент в колонии уже изготовлен один из объектов памятника. В центре города идёт его монтаж, который планируется завершить в ближайшие дни, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье осуждённые учатся делать скульптуры из металла
Общество, Фото:
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